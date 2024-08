Capalbio Film Festival terza edizione a settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Grosseto), 19 agosto 2024 - Torna a(Grosseto), da giovedì 19 a domenica 22, l'appuntamento con ladidiretto da Steve Della Casa e Daniele Orazi. La manifestazione, promossa e organizzata da Fondazione, con il sostegno del Comune e il Patrocinio di Regione Toscana, vede quest'anno l'immagine ufficiale delfirmata dal fotografo Gianmarco Chieregato. A lui è affidata la realizzazione del manifesto, così come avvenne per la primacon Marco Delogu e nel 2023 con Vincenzo Marsiglia. Sarà sua la Mostra che inaugurerà dal 15negli spazi espositivi del Frantoio, aperta al pubblico e visitabile per tutta la durata di