Bologna peccato originale Domina ma sbatte contro Okoye E’ un pareggio che sta strettissimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Più inspiegabile della mucillaggine nell’Adriatico. Si possono fare tante teorie sull’uno a uno del Dall’Ara, ma nessuna sarebbe abbastanza scientifica da spiegarlo. Illa partita, schiaccia l’Udinese, ma alla fine si ritrova tra le mani un punticino. Italiano non sa perché non l’ha vinta, Runjaic non sa perché non l’ha persa. C’è un dato che fotografa benissimo l’assurdo: 22 tiri a 3 per i rossoblù. Dentro questa fragorosa statistica, pesano tanto i guantoni caldi di Madukae il sangue non abbastanza freddo di Dan Ndoye: il portiere friulano para anche le zanzare, l’esterno svizzero - pur tra i migliori - si divora nel primo tempo due gol giganteschi, uno dei quali su assist di tacco di Orsolini.