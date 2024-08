Bergamelli e le Olimpiadi | | La nostra Alice D’Amato? A Brescia siamo una famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Fino all’avvento di Vanessa Ferrari, Monicaera la ginnasta azzurra insieme a Miranda Cicognani, con più partecipazioni olimpiche (tre) e la prima ad aver portato il tricolore sul podio europeo . Oggi, la bergamasca è allenatrice all’Accademia Internazionale die tecnico federale alla trave: a Parigi è stata lei a sorreggere Alcequando si è lasciata andare a una gioia incontrollabile dopo aver vinto l’oro di specialità. CF5>Alla trave si aspettava il piazzamento della? "Ero già contenta che ci fossero due ginnaste italiane in finale su otto. Le finali così secche rimettono in gioco tutto e sulla carta c’erano altre favorite. In generale, si gioca tutto sui decimi: basta un niente, anche uno sbilanciamento che si spreca il margine di vantaggio. Qualcuno ha sbagliato e sporcato un po’ di più.