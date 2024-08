Non era lucido ho pensato al cambio ma | Inter l' errore di Inzaghi che è costato due punti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) L'lascia il Ferraris con l'amaro in bocca, un 2-2 che sta stretto e dovuto soprattutto a una serie di errori che hanno compromesso il risultato finale. Sommer esita, Acerbi perde di vista Vogliacco e Bisseck commette un graveche regala al Genoa il rigore del pareggio all'85esimo, insomma a partita quasi finita. Simone, visibilmente frustrato, nelleviste post-partita non riesce a trattenere il disappunto: "Due gol così, no. Una squadra come l'non può permetterselo", tuona il mister nerazzurro e campione d'ITalia in carica. La partita contro il Genoa, come detto, è stata un concentrato di errori individuali e mancanza di concentrazione. E così l'ha dovuto fare i conti con sbavature e, poi, con i rimpianti.