La ’mucilona’? Per farla sparire buttiamo mucchi di sale in mare

(Di domenica 18 agosto 2024) Come risolvere "il problema della mucilona? Basterebbe aggiungere un po’ di bidoni dinel". La ’soluzione’ arriva direttamente da Lorenzo Ercoles, il bagnino di Cattolica che spopola da quattro anni sui social con i suoi esilaranti video. Titolare dei bagni 76 e 77 a Cattolica, Ercoles nell’ultimo filmato pubblicato su Facebook fornisce la sua spiegazione al problema del ritorno delle mucillagini e fornisce anche la soluzione. "Tutti a dire che non si può fare il bagno perché c’è la mucilona. Perché quest’anno c’è la mucillagine? Per tre motivi. Prima di tutto perché quest’anno c’è un caldo che non se ne può più". E per prevenire subito inevitabili obiezioni Ercoles prosegue così: "Allora te mi dirai: era caldo anche l’anno scorso, ma la mucillagine non c’era E perché quest’anno c’è? Perché ci sono altre due cause".