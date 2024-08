In Irpinia c' è una cantina con viti centenarie che è anche ristorante laboratorio gastronomico e resort

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 agosto 2024) Il vino e lemonumentali edel Taurasi irpino sono uno spettacolo della natura: suggestione pura. Circondano la tenuta e consegnano la spettacolarità e la profondità del territorio direttamente nelle mani degli ospiti che decidono di visitare Feudi di San Gregorio-Tenute Capaldo, laguidata da Antonio Capaldo in collaborazione con Pierpaolo Sirch. Un patrimonio vinicolo ma non solo, che negli ultimi anni ha visto forti investimenti con lo sviluppo di Borgo San Gregorio, che ha saputo racchiudere in un unico contenitore naturale, nel comune di Sorbo Serpico (in provincia di Avellino), cibo, vino, arte, tra giardini sospesi ed in fiore.