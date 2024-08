Daniela Santanchè a ‘Versiliana Festival’ | focus sul turismo Italia

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di domenica 18 agosto 2024) Il Ministro delRepubblicanagrande protagonista oggi pomeriggio agli ‘Incontri al Caffè’ del celebre Versiliana Festival. Ebbene sì, agli incontri al Caffè de La Versiliana (domenica 18 agosto 2024, a partire dalle ore 18,30) si parla dino e relative modalità di vacanza in compagnia del Ministro. Ai microfoni del giornalista Stefano Zurlo, firma de ‘Il Giornale’, il Ministroparlerà dinazionale ma anche locale. Sotto i riflettori, tra gli altri argomenti, le dinamiche turistiche della Versilia e della Toscana. Autentiche location d’eccellenza Made in Italy, senza ombra di dubbio. La Fondazione Versiliana si riserva per l’incontro di domenica 18 agosto con il Ministrodi verificare sul momento le effettive condizioni meteo.