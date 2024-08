Alain Delon morto Claudia Cardinale | Il ballo è finito…per sempre tua Angelica Macron | Un monumento francese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di, attore simbolo del cinemaoggi all’età di 88 anni. Una vita spesa per il cinema quella di, considerato uno degli uomini più belli e affascinanti della settima arte. Acclamato a livello internazionale, nel corso della sua carriera ha interpretato sia il cattivo che l’eroe romantico. Considerato uno degli attori più importanti di Francia, la notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio sui social da parte di colleghi, politici e fan., sua storica partner ne “Il Gattopardo”, ha ricordatocon parole toccanti: “Ilè finito. Tancredi è salito a ballare con le stellepertua,“.