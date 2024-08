Verona-Napoli probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 - Dopo aver già rotto gli indugi battendo (a fatica) il Modena in Coppa Italia, ilè pronto a inaugurare anche la Serie A 2024-2025: l'esordio è in programma domenica 18 agosto alle 18.30 al Bentegodi, che ospiterà il match contro l'Hellas. LeHellas(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua; Dawidowicz, Coppola, Okou; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: Zanetti(3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Conte Orario evedere la partita in tv e streaming Hellas(fischio d'inizio alle 18.30) sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, la cui app è disponibile anche sui dispositivi Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX.