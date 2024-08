Napoli-Lukaku distanza con il Chelsea | Osimhen guarda al PSG

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 17 agosto 2024) Calciomercato: offerta perrespinta,preferisce il PSG. La Gazzetta dello Sport svela i dettagli della trattativa. Conte in attesa. NOTIZIE CALCIO– La trattativa tra ile ilper Romelusi complica. L’offerta degli azzurri non soddisfa le richieste dei Blues, mentre Victor, potenzialmente coinvolto nell’affare, continua a preferire il Paris Saint-Germain. Antonio Conte, nel frattempo, attende di conoscere il suo centravanti per la prossima stagione.: scambio compplicato L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione, rivelando i dettagli dell’offerta dele le complicazioni legate a: “L’offerta successiva delè stata fatta sulla base di 25 milioni, ai quali aggiungerne cinque di ulteriori bonus.