MotoGP qualifiche GP Austria oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

(Di sabato 17 agosto 2024) Laè pronta ad affrontare ledel Gran Premio di. Il motomondiale è impegnato nell’undicesimo round della stagione 2024, in scena sul circuito di Spielberg. Il weekend di gara entra nel vivo con la caccia alla pole position, che vede l’assenza di Fabio Di Giannantonio: l’italiano ha dovuto rinunciare al round dopo una lussazione alla spalla subita nel pre. I ventuno piloti rimasti scenderanno in pista a partire dalle 10:50 per il Q1, che mette in palio due pass per la parte successiva. Poco più tardi, alle 11:15, avrà inizio il Q2, a cui parteciperanno i dieci migliori del venerdì e i primi due del Q1. VAI ALLATESTUALE L’intera sessione sarà trasmessa ine disponibile a tutti gli abbonati Sky sul canale di Sky Sporte quello di Sky Sport Uno.