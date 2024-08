Moto2 | Celestino Vietti conquista la pole a Spielberg quarto Tony Arbolino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Super. Il pilota italiano hato laposition in occasione del GP d’Austria, tappa numero undici del Motomondiale 2024 di. Una grande prestazione per il centauro piemontese che ha confermato l’ottimo stato di forma già sfoggiato fino a questo momento al Red Bull Ring. Il nativo di Ciriè in forza alla Red Bull KTM Ajo nello specifico ha fermato il crono a 1:33.855, condividendo la prima fila con Aron Canet (Fantic Motor), secondo a +0.058, e con il leader del Mondiale Sergio Garcia (MT Helmets MSI), terzo a +0.137. Benissimo anche(ELF Marc VDS Racing Team), il quale partirà dalla seconda fila con un gap di +0.238 precedendo Alonso Lopez (SpeedUP Racing) e Jake Dixon (GasGas Aspar Team), rispettivamente quinto e sesto con +0.255 e +0.300. Terza linea poi per Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), settimo a +0.