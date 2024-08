In un paradiso nascosto da duecento scalini si può mangiare la parmigiana di fichi d’india

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 17 agosto 2024) Ponza è un’idea. Un’idea di godimento mediterraneo concentrato in uno scoglio di tufo, in ogni vicolo il dialetto campano antico mischiato ai fantasmi di Pertini e degli altri antifascisti, calette irraggiungibili, da guadagnare arrampicandosi tra mirto, more e: ognuna di esse un mondo a sé, isolata nell’isola e dal resto del mondo. Tra queste Cala Feola è quella che si offre più ammiccante: la si scorge dall’alto, percorrendo la strada accecante de Le Forna, accende di desiderio quell’acqua azzurra, un tratto ameno di sabbia, che rarità in quest’isola di pietra. Cala Feola Ildeve essere più o meno così. Ci si affianca alle case grotta - quelle antiche, imbiancate a calce, sono intagliate nella roccia con cupole arabeggianti - ed ecco l’unica via, con tanti, cento o, che differenza fa, è discesa. Alla salita ci si pensa dopo.