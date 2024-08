Il ritorno della Premier League di Cunha è un grande impulso per i visitatori

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 17 agosto 2024) 2024-08-16 19:06:18 Breaking news: Il manager dei Wolves Gary O’Neil ha dichiarato che Matheus“si sente molto bene” e che è in lizza per la trasfertasua squadra all’Arsenal dopo essere tornato rapidamente da un infortunio al tendine del ginocchio subito durante il tour pre-stagionale del club negli Stati Uniti. Il brasilianoha segnato 14 gol in 36 partite la scorsa stagione e potrebbe essere la chiave per le possibilità dei Wolves di porre fine a una serie di sei sconfitte consecutive contro l’Arsenal quando inizieranno la loro stagione di2023-24 all’Emirates Stadium sabato (ore 15:00 BST). “sta bene, è impaziente di partire”, ha detto O’Neil. “Ha lavorato duramente per tornare il più velocemente possibile. Si sente molto, molto bene. “Ha avuto una buona settimana di allenamento.