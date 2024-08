Contro l’Empoli il Monza alla fine si accontenta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Muovere la classifica pronti-via non era mai successo alnella sua breve storia in Serie A. Un punto a reti bianche che non manca di peso: di fronte c’eradi D’Aversa, ma soprattutto un verde che a tutto somiglia meno che a un terreno di gioco da massimo campionato. Nesta, da un box in tribuna perché squalificato, può ben osservare che il campo non è suo alleato: il manto erboso è in pessime condizioni, non fa bene alle gambe già pesanti della prima giornata e giocare pa terra diventa quasi un’impresa. Così mettere a punto le idee del nuovo allenatore è ancora più complicato. L’avvio è monzese, il seguito di prima frazione è di casa, la sostanza è che non si gioca e che le palle mezze e mezze diventano contrasti ruvidi e dolorosi.