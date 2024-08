Consorzio Tutela del Palio | stop alle voci maliziose su La7

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Siena, 17 agosto 2024 – Ilper ladeldi Siena ha voluto prendere una posizione ferma in meritoche stavano circolando in città sul fatto che La 7 avrebbe chiesto ed ottenuto lo svolgimento della Carrieraore 19 del presente giorno. Ildefinisce questecome “destituite di ogni fondamento”. “Con il presente comunicato ilper ladeldi Siena intende precisare che la data e l’orario di svolgimento della Carriera deldi Agosto sono state stabilite dall’Amministrazione Comunale, dopo avere riunito a consulta i Capitani delle Contrade che corrono la Carriera. Si comunica, altresì, che nessuna pressione o interferenza sullo svolgimento delè stata e sarà mai fatta dal Network televisivo che ha l’esclusiva per la trasmissione della diretta televisiva.