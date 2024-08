Cagliari-Roma l’annuncio di De Rossi | Dybala è convocato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – Con l’attenzione rivolta al possibile trasferimento di Pauloall’Al Qadsiah, lasi prepara a scendere in campo per il suo debutto in campionato contro ildi Davide Nicola. Nella tradizionale conferenza stampa di vigilia, il tecnico giallorosso Daniele Deha fornito importanti aggiornamenti sulla squadra e sul futuro della Joya. “” Deha esordito confermando che non ci sono giocatori indisponibili per la partita, tranne lo squalificato Paredes. La questioneè stata inevitabilmente sollevata, ma il tecnico è andato dritto per la sua strada, anche con un velo di ironia: “Abbiamo sentito che c’è qualcosa, ma Paulo sta con noi e viene con noi, senza problemi” Il tecnico ha espresso la sua speranza di mantenere alto l’entusiasmo e la dedizione della squadra: “Ho le speranze di tutti gli allenatori.