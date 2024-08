Bardi e Motta che coppia Con loro la nostra porta è davvero in buone mani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Mentre tutti i tifosi della Reggiana erano comprensibilmente preoccupati per le condizioni di Francesco- fuori nella gara di Coppa Italia con il Genoa e reduce da un precampionato a singhiozzo per i problemi alla spalla – il club granata si sentiva invece al sicuro perché aveva già capito che Edoardo, portierone classe 2005 riscattato dalla Juventus, possedeva i numeri giusti per non farlo rimpiangere. Il suo profilo è stato promosso a pieni voti anche da un maestro del ruolo come Nico ‘Rambo’ Facciolo che, come sempre, segue con immutato affetto la sua ‘Regia’. Facciolo, lei se che se ne intende, come giudica l’esordio di? "Facciamo una premessa: è chiaro cheè una certezza, è stato uno dei migliori portieri l’anno scorso e questo non si discute, però sapere che ha le spalle ben coperte èrassicurante.