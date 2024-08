Tim Merlier vinta in rimonta la quinta tappa del Giro di Polonia Vingegaard svetta nella generale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Timha vinto ladeldi, rendendosi protagonista di una spettacolaredalle retrovie e trionfando in volata sul traguardo di Katowice (dopo 187 km privi di particolari difficoltà altimetriche). Il velocista belga della Soudal-QuickStep si è imposto di forza davanti al connazionale Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) e all’olandese Olav Kooij (Team Visma Lease a Bike). Da segnalare la sesta piazza di Davide Cimolai (Movistar), nono Andrea Pasqualon (Bahrain-Victorious). Si tratta del 47mo successo in carriera per Tim, che era a digiuno da un paio di mesi dopo il doppio sigillo al Baloise Belgium Tour (in primavera si era imposto in ben tre tappe deld’Italia e allo Scheldreprijs).