Tiberio Timperi svela novità su I Fatti Vostri | ecco chi arriverà

(Di venerdì 16 agosto 2024) Passato il Ferragosto, l'estate è per molti in declino. Questo vale anche, e soprattutto, per il mondo dello spettacolo, che si accinge a dare il via ad una nuova stagione televisiva ricca di appuntamenti e di(QUI alcune recenti anticipazioni). Quest'anno sono state tante le modifiche apportate sia in Rai sia in Mediaset. In merito alla rete di Viale Mazzini, tra i cambiamenti a partire da settembre ci sarà una variazione nella conduzione de I. Flora Canto, in, ha abbandonato il format per dedicarsi ad altri progetti , mentre resteranno alla conduzionee Anna Falchi. Il presentatore, in una recente intervista rilasciata su Mio, ha fatto delle confessioni in merito a come sarà la prossima stagione della trasmissione e cosa deve aspettarsi in pubblico. Tra le grandici sarà l'arrivo di una cantante.