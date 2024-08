Sinner-Thompson l’australiano si ritira prima di giocare | cosa succede con le scommesse?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Jannikavanza ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 del mondo approfitta del ritirodella partita di Jordan, che ha accusato un problema alle costole. Per quanto riguarda lepiazzate sul match, tutti i tipi di giocate verranno rimborsati. Chi ha giocato il match in singola, quindi, riavrà l’intero importo della sua puntata. Chi lo ha giocato in una multipla vedrà diminuire l’incasso potenziale, che verrà diviso per la quota della giocata fatta sul match in questione.sidicon le? SportFace.