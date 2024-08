Perché voglio preparare il mio funerale | Antonella Clerici confessione da brividi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) "Mi piacerebbe moltoil mio":lo ha confessato alla rivista 7 del Corriere della Sera. Poi ha aggiunto: "Ho sempre chiesto: mettetemi nel mio bosco, non davanti alla casa. In quel bosco si dice che si incontravano una coppia di amanti, due pastori. Si trovavano vicino al ruscello. Ho detto a Vittorio (suo compagno, ndr) che vorrei costruire lì un tempietto scintoista. Poi, odio l'idea della bara chiusa. Se mi bruciano non vorrei usassero la ?amma ossidrica: preferirei la pira al posto del forno crematorio. Per il mio, insomma, mi piacerebbe dire la mia". Parlando, invece, della sua recente operazione al seno, laha raccontato: "Ho avuto fortuna.