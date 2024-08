Nel weekend il meteo cambia | forte rischio di temporali e grandinate nella Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bergamo. Dopo le intense e torride giornate pre-Ferragosto, il clima a Bergamo e provincia, almeno per il, si rinfrescherà decisamente. Come fa sapere 3b, lo spostamento di masse d’aria provenienti dal Nord (Groenlandia), porterà a gravi contrasti termici in grado di scatenare, nubifragi e, soprattutto ad alte quote. Per quanto riguarda la giornata di sabato, la penisola dovrebbe essere ancora salva da certi fenomeni, che rimarranno vincolati aldilà del confine alpino, con temperature che raggiungeranno anche i 32 gradi nel primo pomeriggio. Sono previsti in serata i primi annuvolamenti al Nord, con ildi qualche rovescio già sui rilievi, anche se non dovrebbero esserci grandi mutamenti, mentre nel Centro-Sud e specialmente in Sardegna si assisterà a fenomeni di rovesci che raggiungeranno anche le coste.