Matthew Perry scattano 5 arresti per la morte dell’attore | in manette anche due medici e l’assistente personale della star

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’attore, noto per aver interpretato il ruolo di Chandler Bing nell’iconica serie tv Friends, è deceduto lo scorso 28 ottobre. A distanza di poco meno di due mesi dalla sua scomparsa, la polizia di Los Angeles aveva comunicato le cause. Ovvero, gli “effetti acutiketam*na”. Ladel 54enne fu dunque classificata come “accidentale”: “C’erano alti livelli di ketam*na nel sangue. I principali effetti letali sono la sovrastimolazione cardiovascolare e la depressione respiratoria. L’annegamento ha contribuito. E’ probabile che si sia immerso nella vasca idromassaggio mentre perdeva conoscenza. La malattia coronarica ha contribuito a esacerbare gli effetti miocardici indotti dalla ketam*na sul cuore”, le parole del dottor Raffi Djabourian.