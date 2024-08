Logan Paul | Voglio essere più attivo l’anno prossimo e diventare il cavallo di battaglia della WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 16 agosto 2024) I fanWWE possono aspettarsi di vedere molto di piùpoichè vuolepiù coinvolto nella programmazioneWWE. Che la gente lo ami o lo odi, una cosa è innegabile:suscita enormi reazioni. Ha una presenza imponente e un vero potere da star che va oltre il mondo del wrestling professionistico, motivo per cui la WWE ha collaborato con lui sia come wrestler che come businessman con la sua bevanda energetica Prime Energy. Le prestazioni dial microfono e sul ring sono state costantemente brillanti da quando ha debuttato nel 2022, e quest’anno ha persino goduto di un regno di 273 giorni come United States Champion. Tuttavia, ha lavorato con un programma minimo.ha partecipato solo a 22 incontri durante tutta la sua carriera nel wrestling, otto dei quali si sono svolti nel 2024.