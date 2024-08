LIVE MotoGP GP Austria 2024 in DIRETTA | inizia il weekend con le prove libere Bagnaia sfida Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.23 Si corre, come sempre, sullo splendido Red Bull Ring. Pista da rettilinei e curve da stop&go. La Ducati sembra pronta a dettare nuovamente legge, ma attenzione alla KTM che qui è di casa. 10.20ufficialmente l’undicesimo appuntamento del campionato, abbiamo valicato il giro di boa di metà stagione. Ci attende una tre-giorni davvero intensa che potrebbe dirci molto allo di corsa al titolo. 10.15 Buongiorno e benvenuti a Spielberg! Tra 30 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del Gran Premio d’! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio d’, undicesimo appuntamento del Mondiale di