(Di venerdì 16 agosto 2024) Lae "i servizi speciali occidentali" sono direttamente coinvolti nella pianificazione dell'attacco dell'Ucraina alla regione russa di. Questo l'attacco, diretto e molto duro, del principale consigliere di Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, citato da Tass. 'E' statoa portare al potere la giunta criminale in Ucraina. I Paesihanno inviato armi e istruttori militari in Ucraina, continuano a fornire informazioni d'intelligence ellano le azioni dei gruppi neonazisti. E l'operazione nella regione diè stata pianificata con la partecipazione dellae dei servizi speciali occidentali", ha detto Patrushev. Parole che hanno contribuito a far schizzare alle stelle la tensione.