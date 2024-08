Emily in Paris 4 | e se vi dicessimo che sappiamo quali sono i segreti beauty di Emily aka Lily Collins?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’attesa è finita:inè tornata! La prima parte della quarta stagione ha fatto il suo debutto il 15 agosto, seguita dalla seconda parte il 12 settembre. Conancora una volta nei panni dell’americana più chic di Parigi, i fan non vedono l’ora di seguire le nuove avventure amorose di, divisa tra Gabriel e Alfie.in: idiPerò, oltre alla trama romantica, c’è un altro aspetto che ha catturato l’attenzione del pubblico: il potenzialedella protagonista.Cooper non è solo una guru del marketing, ma anche una vera icona di bellezza che ha fatto innamorare il mondo intero del suo stile sofisticato e dei suoi look sempre impeccabili. Se nella terza stagione il suo taglio di capelli con la frangia ha conquistato il pubblico, in questa nuova stagione l’attenzione si sposta sulla sua routine di bellezza.