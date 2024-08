Degustazioni DiWine a Tarquinia | le eccellenze enogastronomiche locali si raccontano tra cultura e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – Un percorso enogastronomico e di scoperta di luoghi e tradizioni del Lazio e dei suoi territori etruschi, tra assaggi di vini, conferenze, presentazione di prodotti, show cooking e buone pratiche diambientale. È “”, la manifestazione dedicata alla buona cucina e alle scelte consapevoli e responsabili a tavola per favorire la riduzione dei consumi, riciclo e riutilizzo, che si svolgerà nell’ambito del DiVino Etrusco 2024 nel chiostro di Palazzo Vitelleschi. Giunto alla seconda edizione, l’evento è voluto e creato dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune die interamente sovvenzionata dall’Arsial, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio.