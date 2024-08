Così ho scoperto che mio marito è gay La moglie vip rompe il silenzio dopo il coming out pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Hoche mioè gay”. Scoppia lo scandalo nel mondo dei vip. A parlare è una modella molto famosa. La donna ha parlato del segreto delin una intervista bomba. Ha raccontato di essersi sentita tradita dall’altrettanto famoso compagno, il quale le avrebbe sempre nascosto la sua vera identità. Insieme sono stati sposati per quattordici anni e hanno avuto anche un figlio, oggi adolescente. L’exdella modella adesso sta con un uomo. Parole durissime, piene di rabbia. Lo sfogo della fotomodella è stato riportato adesso stampa. Ha deciso di raccontare tutto, parlando come un fiume in piena e raccontando del suo stupore quando ha capito di essere stata presa in giro dal. Infatti, a volte aveva avuto dei sospetti, ma lui l’aveva sempre rassicurata, negando tutto. È per questo che lei adesso si sente tradita due volte.