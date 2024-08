Correa spunta la pista messicana | l’Inter spera in un altro argentino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024)continua a cercare potenziali acquirenti per Joaquin, totalmente fuori da ogni piano tecnico di Simone Inzaghi. Dal Messico arriva una nuova ipotesi, che riguarda il Monterrey. Allenato da un ex difensore: Martin Demichelis. NUOVA IPOTESI – Un’opzione esotica per Joaquin, che ormai in Europa sembra avere pochissimo mercato, visto anche il suo ingaggio pesante. Ci aveva provato infatti l’AEK Atene di Matías Almeyda, salvo dover poi rinunciare a causa proprio delle richieste dell’attaccante nerazzurro., però, non si dà per vinta e proprio nelle ultime ore èta una nuova ipotesi. Che porta in Messico. Lo riporta il giornalista messicano di 365Scores México Fernando Esquivel, che sottolinea come Joaquinsia stato offerto dalla dirigenza nerazzurra al Monterrey. Inter,offerto in Messico.