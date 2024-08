È morta Gena Rowlands icona del cinema americano | è stata la protagonista de Le pagine della nostra vita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) L’attrice americana, celebre per le sue interpretazioni intense e memorabili nei film del marito John Cassavetes, èall’età di 94 anni nella sua casa in California., il cui vero nome era Virginia Cathryn, ha lasciato un segno indelebile nel mondo delgrazie alla sua collaborazione con Cassavetes, con cui èsposata per 35 anni e ha recitato in dieci film. La sua performance nel film “Una moglie” (1974), in cui interpretava una casalinga in crisi mentale, le è valsa un Golden Globe e la prima delle sue due nomination all’Oscar come migliore attrice. La seconda nomination è arrivata per il suo ruolo dain “Gloria” (1980). La sua carriera non si è limitata al grande schermo, ma ha spaziato anche in teatro e televisione, dove ha vinto quattro Emmy e un altro Golden Globe.