Biden e Harris annunciano storico taglio prezzi dei farmaci Il presidente | Sì a nuove elezioni in Venezuela

(Di giovedì 15 agosto 2024) Roma, 15 agosto 2024 – Ha (forse) ricevuto più applausi ora che si è ritirato di quando era in corsa per la Casa Bianca. Con una autentica standing ovation, e un sonoro “thank you, Joe” la folla ha accolto e ringraziatoper il suo passo indietro nella prima apparizione dopo il suo ritiro insieme a Kamala, diventata la candidata del partito per la Casa Bianca. Nella sua prima apparizione con Kamaladopo il ritiro dalla corsa presidenziale del 21 luglio scorso,ha finto di non ricordare il nome del candidato repubblicano per la Casa Bianca e poi lo ha storpiato in Donald Dump (che in inglese significa discarica).hanno parlato dal palco del Prince George's County Community College nel Maryland. "Potrei parlare tutto il pomeriggio della persona con cui sono sul palco", ha detto. "C'è molto amore in questa stanza per il nostro