Sinner sfida l’America | lancette in avanti il timer è partito

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Uno sparring partner d’eccezione per Jannik. La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta: è già domani. Con 40 medaglie e più ori di quelli che il battaglione azzurro aveva conquistato a Tokyo, le Olimpiadi di Parigi sono andate alla grande. Tanto più se si considera che in altre 25 gare si è sfiorata la medaglia di bronzo e che quei quarti posti valgono comunque tantissimo, al punto che il presidente Sergio Mattarella ha ben pensato di invitare anche gli atleti protagonisti di queste imprese all’appuntamento di settembre al Quirinale. Un murales dedicato a Jannikè comparso all’improvviso a Milano (LaPresse) – Ilveggente.itArchiviato l’evento al Colle sarà tempo, per i protagonisti dei Giochi, di iniziare a lavorare in vista della prossima edizione delle Olimpiadi.