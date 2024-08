Parla l’ex dem Usa | Ho lasciato i democratici perché sono una cricca di guerrafondai Harris è pericolosa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tulsi Gabbard, già deputato dem e considerata l’astro nascente della sinistra liberal americana, spiega in un’intervista a La Verità,hail partito democratico e considera Kamala, la vice di Joe Biden, candidata alla Casa Bianca, “impreparata e”. Tulsi Gabbard e le critiche aideputata dem, spiega i motivi della sua scelta: “entrata nel Partito democraticoho visto un grande partito popolare che dava valore alla libertà di parola, lottava per le libertà civili e traeva ispirazione da leader come il presidente John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King Jr. Il partito a cui miunita più di 20 anni fa non esiste più.