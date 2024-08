Omicidio di Sharon Verzeni il fidanzato interrogato | Mi hanno chiesto di noi e dei suoi rapporti a lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Purtroppo non credo di essere stato di grande aiuto. Mile solite cose, come andava tra noi, come era la vita di, anche deial”. Sono le poche parole dette dopo cinque ore dirio da Sergio Ruocco, il compagno di, la donna di 33 anni uccisa la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio mentre camminava da sola di sera in via Castegnate a Terno d’Isola. Ruocco è stato sentito senza avvocato e come persona informata sui fatti. Sergio Ruocco e il padre Mario interrogati per cinque ore: da legami familiari e amicizie le risposte sull’diRuocco, sentito dal Corriere della Sera, ha ricostruito davanti ai carabinieri del comando provinciale di Bergamo le ore precedenti al delitto: “Ma non ho potuto fare altro che ripetere quello che avevo già detto”.