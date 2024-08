Morì per un errore medico maxi risarcimento alle figlie a distanza di dieci anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Carrara, 14 agosto 2024 – Unin sala operatoria aveva portato alla morte del padre: adi 10dai fatti, leora ottengono giustizia e un, riconosciuto in primo grado dal giudice del Tribunale di Massa. La vicenda risale all’autunno del 2014 e a seguire le due donne, Cristina ed Eufemia Pegollo, sono stati gli avvocati Daniele Biagini e Simona Bisà. Si sono rivolte all’assistenza dello Studio legale Biagini per riuscire a capire che cosa fosse davvero accaduto al padre, Argante Pegollo, deceduto a seguito di un intervento chirurgico nel novembre del 2014 all’ospedale di Carrara. Ma ripercorriamo i fatti, come riportati anche nella sentenza del giudice Alessandro Pellegri. L’uomo era finito all’ospedale lamentando forti dolori addominali e altri problemi legati al tratto gastrointestinale.