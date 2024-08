Milan vs Torino | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I rossoneri vogliono subito andare a caccia del titolo, mentre i granata ambiscono sempre a quel piazzamento europeo che manca da tempo.vssi giocherà sabato 17 agosto 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri, dopo due stagioni senza titoli, vogliono assolutamente riscattarsi e vincere almeno un trofeo. In panchina c’è stato l’avvicendamento con l’arrivo di Paulo Fonseca al posto di Pioli, e il portoghese fin’ora non ha deluso vincendo tutte le amichevoli precampionato con le big del calcio europeo. I granata non possono sempre nascondersi puntando solo alla salvezza.