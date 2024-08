Massima allerta della Guardia Costiera di Taranto per il ferragosto Soccorsi sanzioni e campionamenti ambientali

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoNella settimana di massimo afflusso di turisti lungo la costa, ladidispiega la suacapacità operativa in mare, a tutelasicurezzabalneazione Numerose sono state le segnalazioni pervenute alla Sala OperativaCo stiera diin questi primi giornisettimana che porterà al picco delle presenze di bagnanti presso le località balneari. Nel pomeriggio di ieri è stata dapprima soccorsa una famiglia di quattro persone a bordo di un’unità da diporto, rovinosamente caduti in acqua innanzi l’Isola di S. Pietro (rada di), a seguito di una cima inaspettatamente attorcigliatasi sull’elica. Non appena segnalata la presenza di una persona che lamentava un forte dolore al braccio, la stessa è stata raggiunta in 20 minuti circa dalla motovedetta addetta al soccorso ma rittimo.