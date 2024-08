La controffensiva ucraina sta creando un vero dilemma per Putin dice Biden

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’incursione dell’esercito ucraino nella regione russa di Kursk è penetrata fino a ventotto km dal confine ottenendo il controllo di almeno settantaquattro insediamenti. Il governatore della regione confinante di Belgorod ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dei continui bombardamenti di missili e droni ucraini. È una delle prime volte che una regione russa interna dichiara formalmente uno stato di emergenza per attacchi esterni. L’offensiva ha interrotto le normali operazioni logistiche in Russia, inclusi i trasporti di gas attraverso la città di Sudzha, un’importante rotta per il gas che dalla Siberia occidentale attraversa l’per raggiungere l’Europa. Gazprom, tuttavia, ha confermato che le forniture di gas attraverso Sudzha continuano nonostante il conflitto in corso.