Il rebus concessioni Balneari e le proroghe | Per difenderci chiederemo una legge

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024), siamo al caos. Anche perché le visioni sono diverse tra le stesse associazioni di categoria. Per Sabina Cardinali della Cna e che siede anche sul tavolo nazionale, i comuni di Pesaro, Marotta, Mondolfo e Gabicce sono a posto "perché la proroga fatta dal Comune di Pesaro fino al 2033 è valida ed ha fatto anche scuola a livello nazionale. Mentre potrebbero avere problemi a Fano dove non hanno usato gli stessi criteri di Pesaro e cioè l’evidenza pubblica. Comunque il 19 di questo mese ho un incontro a livello nazionale e vediamo, anche se poi occorrerà attendere cosa deciderà il presidente del consiglio Giorgia Meloni". Non dello stesso parere è invece Andrea Giuliani della Confartigianato. "La proroga per l’evidenza pubblica era valida, così ha detto il Consiglio di Stato, se il rinnovo fosse stato fatto caso per caso e non in termini generali.