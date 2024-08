Il Milan festeggia la vittoria della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Super Diavolo di Fonseca. Illadelbattendo 3-1 il Monza dell’ex rossonero Nesta. Mister Fonseca si può dire soddisfatto. A poche ore dall’inizio ufficiale del campionato registra buoni segnali dalla squadra e dai nuovi. Fonseca butta subito nella mischia Morata che scende in campo da titolare. Pavlovic fa il suo ingresso nel secondo tempo, Emerson Royal solo in panchina, molto bene Saelemaekers, autore dell’1-0. A segno anche Jovic e, su punizione, Reijnders. Per il Monza il pari momentaneo dell’1-1 è dell’ex rossonero Daniel Maldini.