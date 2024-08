Ferragosto attesi 15 milioni di persone e un fatturato di oltre 37 miliardi di euro | i dati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Per chi vuole farsi qualche giorno fuori città perconviene sbrigarsi a prenotare, visto che le strutture ricettive nelle mete più turistiche sono vicine al sold out. Per il ponte del 15-18 agosto, infatti, le strutture ricettive si aspettano circa 14,8di presenze tra italiani e turisti stranieri; in, le camere disponibili sono ormai poche, in particolare nelle località estive più popolari: il 91% dell’offerta è già prenotato, con una leggera crescita rispetto al 2023.che provengono dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, che ha basato l’analisi suidelle principali piattaforme di prenotazione online.