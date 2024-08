Bartoli | L’Inter mi ha voluto fortemente! Ho ancora tanto da dare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Come ufficializzato pochi giorni fa, Elisaè una new entry nella rosa delWomen. Il difensore, dopo gli storici anni alla Roma, racconta l’emozione di sposare il nuovo progetto nerazzurro. SODDISFAZIONI – Elisasi presenta ai canali ufficiali del, raccontando: «Dopo tanti anni a Roma ho deciso di credere in un nuovo progetto. I primi giorni ho avuto davvero un’ottima impressione. Spero di poter togliermi e toglierci tante soddisfazioni.e questa nuova possibilità rappresentano una nuova sfida, nuova lotta, nuovi obiettivi, nuovi stimoli. Con la Roma ho raggiunto tutto quindi spero di poter far vivere a tutto il popolo nerazzurro un qualcosa di speciale. La società Inter mi ha cercato, mi ha. Per me è stato un qualcosa di importante, non pensavo di poter ricevere tanta fiducia e quindi posso solo che ringraziare».