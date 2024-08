Thunderbolts* | Yelena Belova contro U S Agent negli screenshot del trailer!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 13 agosto 2024)U.S.del! Per qualche ragione, la Marvel Studios non ha portato ial D23 lo scorso weekend. Tuttavia, siamo sicuri che ricorderete che un nuovoè stato mostrato al Comic-Con di San Diego e una fuga di notizie della Hall H ha appena raggiunto i social media. Mentre il filmato in sé deve ancora emergere, diversidell’anteprima stanno circolando su X. Questi mostranodi Florence Pugh che combatte con John Walker, alias U.S.(Wyatt Russell). Ripensando alle varie descrizioni deipubblicate a luglio, crediamo che questa sia la scena in cui i Thunderbolts incontrano “Bob” (alias Robert Reynolds/The Sentry) per la prima volta, anche se ci sono opinioni contrastanti sul fatto che siano stati inviati lì o che siano stati incastrati da Val.