Tennis Sinner | Anca? Mi sento bene Parigi 2024? Vedevo una possibilità di medaglia

(Di martedì 13 agosto 2024) “Miabbastanza. Ovviamente ho fatto quasi una settimana senza allenarmi prima e poi dopo aver giocato per due, tre giorni di fila, un po’ più del solito, sapevo che avrebbe potuto avere un potenziale impatto sull’, ma non ho paura. Mie non vedo l’ora di tornare in campo“. Così Jannik, nella conferenza alla vigilia del Masters 1000 di Cincinnati, parlando del problema all’che si è ripresentato nel match di Montreal contro Rublev. L’azzurro numero uno del ranking è poi tornato sul forfait per le Olimpiadi di: “Quest’anno, dato che stavo giocando, anche a, al Roland Garros, e sapendo che le Olimpiadi erano lì, ho pensato di poter giocareo abbastanzasu quel campo eunadi. Ma fa parte dello sport e devo anche essere felice di quello che ho, senza guardare sempre agli aspetti negativi.