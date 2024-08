Stagione da incorniciare per la Moderna Dopo il titolo italiano vittoria in Lido League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Prima ilCalcio a 5 Acsi (lo scorso giugno), ora ildi campione della2024. Insomma è un 2024 straordinario quella della Farmacia/Impresa Edile Adorni che non smette mai di vincere e che si regala anche la terzaconsecutiva. Sconfitta in una finale tiratissima, con il punteggio di 5-3, la Farnesi C5 ai tempi supplementari, a dimostrazione di quanto ci fosse stato equilibrio tra le due squadre scese in campo. Partita che si sblocca con il centro di Zini, per i futuri campioni, ma la Farnesi C5 è squadra tosta e di talento capace di ribaltare con Haoudi e Ezzaki. Ci pensa ancora Zini a firmare il 2-2 con cui si conclude il primo tempo. La ripresa vive sul totale equilibrio e così si va ai supplementari.