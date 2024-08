II edizione del Festival della Lettura appuntamento a Campolattaro dal 20 al 22 agosto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di: < 1 minutoPer tre giorni adal 20 al 22 disi svolgera’ la Secondadel“Storie di Carta” a cura di Ernesto Razzano e in collaborazione con la libreria Casa Naima di San Giorgio del Sannio, promosso dal Comune diin collaborazione con la Pro Loco. Tre location differenti per i tre giorni delper conoscere e valorizzare le bellezze del paese, si inizia alla Fontana Vecchia con la poesia, si prosegue nell’anfiteatroVilla Comunale con unche vede protagonisti i bambini e si conclude a Piazza Roma con la graphic novel e racconti di viaggi in giro per il mondo. Gli incontri avranno inizio alle 18. L'articolo IIdeldal 20 al 22proviene da Anteprima24.it.