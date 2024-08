Helen Mirren sfoggia nuovo taglio di capelli scioccante al Festival di Cannes

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 13 agosto 2024) Nessuno può dubitare del fatto che l’attricesia incredibile. Nel corso degli anni ha stupito le persone con il suo aspetto e anche ora, all’età di 79 anni, trova ancora il modo di sorprendere le persone con il suo aspetto. Continuate a leggere per conoscere gli ultimi aggiornamenti sul look di. Shutterstock.comha sempre saputo come fare un’entrata in scena. L’attrice di The Queen – La regina ha calcato il tappeto rosso deldi2023 con un look che ha sorpreso molti solo perché nessuno se lo aspettava. L’attrice ha continuato a sorridere al suo arrivo sul tappeto rosso. Ha indossato un bellissimo abito blu personalizzato di Del Core. L’abito era lungo fino al pavimento con una scollatura profonda ed era anche stretto in vita.