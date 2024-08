È morto l' orso marsicano investito da un' auto nell' Aquilano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 agosto 2024) AGI - Non ce l'ha fatta l'la notte scorsa sulla rampa della Sora-Avezzano, nel territorio di Canistro, in provincia dell'Aquila. L'animale è stato trovatodopo ore dai responsabili del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. I vertici del Parco hanno confermato che la carcassa dell'è stata trasportata allo Zooprofilattico di Teramo per le indagini. L'animale era statointorno all'1.30, sulla statale 690 Avezzano-Sora, ex superstrada del Liri, nel territorio di Canistro. Secondo quanto appreso, stava camminando sulla carreggiata quando un'l'ha travolto: l'incidente era stato segnalato ai carabinieri che avevano allertato il servizio veterinario della Asl che a sua volta aveva chiesto il supporto del veterinario del Parco.